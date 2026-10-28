Gewinne in Frankfurt: DAX fester

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.28 Prozent fester bei 25’662.12 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.110 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0.052 Prozent tiefer bei 25’577.36 Punkten, nach 25’590.77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’716.83 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’534.42 Zählern.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1.69 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wurde der DAX auf 25’374.42 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25’464.01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, betrug der DAX-Kurs 24’278.63 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.58 Prozent nach oben. Bei 26’618.74 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. 21’863.81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Deutsche Bank (+ 3.26 Prozent auf 29.82 EUR), Siemens Energy (+ 2.21 Prozent auf 131.42 EUR), Siemens Healthineers (+ 1.98 Prozent auf 42.70 EUR), Merck (+ 1.52 Prozent auf 146.70 EUR) und EON SE (+ 1.21 Prozent auf 18.79 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Symrise (-9.29 Prozent auf 90.76 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.70 Prozent auf 57.82 EUR), Zalando (-1.24 Prozent auf 26.23 EUR), Rheinmetall (-1.19 Prozent auf 1’013.00 EUR) und Heidelberg Materials (-1.11 Prozent auf 146.75 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4’651’533 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 240.645 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4.28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch