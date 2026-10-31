BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
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BNP Paribas Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BNP Paribas nach einem Gesprächen mit Finanzchef Lars Machenil auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Dieser habe an die erneut starken Quartalszahlen der Bank erinnert, schrieb Delphine Lee in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Trotz des weiteren Gegenwinds für die Fahrzeugleasing- und Flottenmanagementtochter Arval rechne sie für die kommenden Jahre mit einer weiteren Verbesserung der Rendite auf das materielle Eigenkapital (ROTE)./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Overweight
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
120.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
86.64 €
|
Abst. Kursziel*:
38.50%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
87.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.61%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
15:58
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
12:26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
31.10.26
|French protests show BNP Paribas what’s in a name (Financial Times)
|
30.10.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
30.10.26
|EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|17:05
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:05
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:05
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|78.03
|1.73%
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|17:09
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|16:27
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DZ BANK
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|15:48
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E.ON Buy
|14:52
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UBS AG
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|14:49
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