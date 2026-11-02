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02.11.2026 16:11:37
Roche -Aktie dennoch tiefer: FDA-Zulassung für Cobas-Atemwegstest erhalten
Roche hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA für den Cobas-Atemwegstest "Cobas Eplex Respiratory Pathogen Panel 3 (RP3)" die Zulassung erhalten.
Neu hinzugekommen sei unter anderem der Erreger des Keuchhustens (Bordetella pertussis). Zudem sei auch die Erfassung verschiedener Influenza-A- und SARS-CoV-2-Stämme verbessert worden, hiess es weiter. Darüber hinaus seien auch die Arbeitsprozesse für den Text verbessert und beschleunigt worden.
Der für das Cobas-Eplex-System von Roche konzipierte "Cobas Eplex RP3"-Test wurde bereits im Frühjahr in Ländern lanciert, die die CE-Kennzeichnung akzeptieren. In den USA hat der Konzern für den Test nun zusätzlich die 510(k)-Freigabe der FDA erhalten.An der SIX notiert die Roche-Aktie zeitweise 2,03 Prozent tiefer bei 395,20 Franken.
mk/cg
Basel (awp)
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