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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254

4.58
CHF
-0.14
CHF
-2.88 %
17:29:43
BRXC
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02.11.2026 17:09:18

ASOS Sector Perform

ASOS
4.58 CHF -2.88%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Asos auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 450 Pence belassen. Die Aktien der Einzelhandelsbranche hätten zuletzt von einer Sektorrotation profitiert, schrieb Richard Chamberlain in einer Branchenstudie am Montag. Derweil hätten sich die Perspektiven für die Ausgaben privater Haushalte eingetrübt. Bei solchen Unternehmen, die über Möglichkeiten zur Preisgestaltung verfügen, könnten gleichwohl die Umsätze und die freien Barmittel positiv überraschen. Weniger günstig seien die Aussichten für die Bruttomargen der Unternehmen./bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 23:31 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:46 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: ASOS plc Sector Perform
Unternehmen:
ASOS plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
4.50 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
5.03 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
4.18 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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ASOS plc 4.58 -2.88% ASOS plc