ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
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ASOS Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Asos auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 450 Pence belassen. Die Aktien der Einzelhandelsbranche hätten zuletzt von einer Sektorrotation profitiert, schrieb Richard Chamberlain in einer Branchenstudie am Montag. Derweil hätten sich die Perspektiven für die Ausgaben privater Haushalte eingetrübt. Bei solchen Unternehmen, die über Möglichkeiten zur Preisgestaltung verfügen, könnten gleichwohl die Umsätze und die freien Barmittel positiv überraschen. Weniger günstig seien die Aussichten für die Bruttomargen der Unternehmen./bek/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:46 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Sector Perform
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
4.50 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
5.03 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
4.18 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASOS plc
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06.10.26
|ASOS-Aktie stürzt ab: Mutmasslicher Hackerangriff erschüttert Online-Händler (AWP)
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|Asos investigating after app notification warned customers of ‘hack’ (Financial Times)
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30.09.26
|ASOS-Aktie: Was Analysten von ASOS erwarten (finanzen.net)
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24.09.26
|MÄRKTE EUROPA/Leichter - Asos nach Zwischenbericht sehr fest (Dow Jones)
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31.08.26
|So schätzen die Analysten die Zukunft der ASOS-Aktie ein (finanzen.net)
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31.05.26
|Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der ASOS-Aktie angepasst (finanzen.net)
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|30.09.26
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|28.09.26
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|RBC Capital Markets
|25.09.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|17:09
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|28.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|01.10.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17:09
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|28.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ASOS plc
|4.58
|-2.88%
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