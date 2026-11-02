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Goldmans Pharmafavoriten 02.11.2026 03:13:16

Goldman Sachs bleibt bei Pharma bullish: Darum setzen die Analysten auf J&J, Eli Lilly & Merck

Goldman Sachs bleibt bei Pharma bullish: Darum setzen die Analysten auf J&J, Eli Lilly & Merck

Steigende Zinsen und die US-Zwischenwahlen drücken auf die Stimmung in der Gesundheitsbranche, doch ein Pharmaexperte von Goldman Sachs hält an drei Schwergewichten fest.

  • Goldman Sachs zählt Eli Lilly und Johnson & Johnson zu seinen Pharmafavoriten
  • Bei Merck & Co. setzt Analyst Asad Haider auf die Pipeline nach Keytruda
  • Als Hauptrisiken gelten der Patentablauf von Keytruda und steigende Zinsen

Steigende Zinsen und die Unsicherheit vor den US-Zwischenwahlen setzen dem Biotechsektor zu, doch Goldman Sachs blickt weiter zuversichtlich auf die grossen Pharmakonzerne und hebt drei Namen hervor: Johnson & Johnson, Eli Lilly und Merck & Co. Asad Haider, Managing Director bei Goldman Sachs, leitet dort den Gesundheitsbereich im Global Investment Research und verantwortet die Analyse der US-Pharmabranche. In einem Interview mit Barron's vom 14. Oktober, veröffentlicht am 21. Oktober, bezeichnete er den Ausblick für 2027 als ziemlich konstruktiv, gestützt auf den Innovationsschub und die anhaltende Übernahmebereitschaft der Branche.

Warum Haider vor allem auf Umsatzschätzungen schaut

Die Gegenwinde benennt Haider offen. Die US-Notenbank befinde sich in einem Zinserhöhungszyklus, und steigende Renditen belasteten typischerweise die Bewertungen kleiner Biotechwerte, die auf abgezinsten Cashflows beruhen. Hinzu komme die Unsicherheit rund um die Zwischenwahlen, die in den Vorstandsetagen auf die Lust an Übernahmen drücken könne. Für die Pharmabranche selbst sieht er die Wahlrisiken allerdings geringer als in früheren Zyklen, weil die Eindämmung der Arzneimittelpreise inzwischen parteiübergreifend verfolgt werde. Bei der Titelauswahl setzt Haider deshalb auf Unternehmen mit starken Produktzyklen. Revisionen beim Umsatz seien wichtiger als beim Gewinn, da Pharmakonzerne ihre Ergebnisse etwa über Aktienrückkäufe und Kostensenkungen aufhübschen könnten. Eli Lilly und Johnson & Johnson nennt er als Favoriten im Segment der grossen Konzerne, allerdings aus sehr unterschiedlichen Gründen.

Johnson & Johnson profitiert von Tremfya und neuen Präparaten

Bei J&J lobt Haider sowohl das aktuelle Portfolio als auch die Pipeline, die er zu den besten der gesamten Branche zählt. Rückenwind liefern die Quartalszahlen vom 13. Oktober: Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 5,9 Prozent auf 25,4 Milliarden US-Dollar, nach 24,0 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum, zudem hob das Management die Jahresprognose an. Das Immunologiemittel Tremfya legte gegenüber dem Vorjahresquartal um 68 Prozent auf 2,4 Milliarden US-Dollar zu. Goldman Sachs hat seine Schätzungen nach ersten Kennzahlen zum Marktstart der Tablette Icotyde gegen Schuppenflechte angehoben, die laut Haider eine Wirksamkeit ähnlich der von Biologika zeigt. Weitere Impulse erwartet er vom Blasenkrebsmittel Inlexzo und vom zugelassenen Immunologiemittel Imaavy, dem er über mehrere Anwendungsgebiete ein Potenzial von fünf Milliarden US-Dollar zutraut.

Eli Lilly sucht das nächste Kapitel jenseits von GLP-1

Bei Eli Lilly richtet sich der Blick der Anleger vor allem auf die Mittel gegen Fettleibigkeit und Diabetes. Im Duopol mit Novo Nordisk sieht Haider den Konzern weiter vorn, sowohl mit Zepbound und Mounjaro als auch mit der nächsten Generation. Zugleich hält er die Grenze dessen, was GLP-1-Mittel leisten können, für erreicht, weshalb sich der Wettbewerb auf neue Wirkmechanismen und Verträglichkeit verlagere. Als Beispiele nennt er den Amylinkandidaten L-oralinatide, der das Zeug zum Klassenbesten habe, sowie den Dreifachagonisten EloraTZP, dessen Studiendaten der Phase 2 vom September 2026 die bisher höchste Wirksamkeit dieser Kombination gezeigt hätten. Zunehmend interessiert sich Goldman Sachs aber für das Geschäft abseits der Inkretine, das innerhalb eines Jahres wichtige Studiendaten liefern soll, auch in der Onkologie.

Merck-Aktie: Die Pipeline soll den Patentablauf von Keytruda abfedern

Am deutlichsten wird Haider bei Merck & Co., für das Goldman Sachs sehr zuversichtlich ist. Mit dem Patentablauf des Krebsmittels Keytruda steht 2028 ein grosser Umsatzverlust bevor. Doch der Konzern habe laut Haider kluge Zukäufe getätigt und in der Pipeline Fortschritte erzielt. Das gewachsene Anlegervertrauen führt Haider nicht auf höhere Umsatzschätzungen zurück, sondern auf geringere Risiken in der Pipeline. Zentral ist der mit Moderna entwickelte individualisierte Krebsimpfstoff Intismeran autogene. Laut den am 22. Oktober vorgelegten Daten der Phase 3 senkte die Kombination mit Keytruda bei Patienten mit operiertem Melanom das Risiko eines Rückfalls oder Todes um 42 Prozent gegenüber Keytruda allein. Daten zum Gesamtüberleben sind noch nicht ausgereift. Hinzu kommt das Antikörperkonjugat sac-TMT, das Merck in 18 Studien testet.

Was die Einschätzung für Anleger bedeutet

Haiders Argumente stützen sich auf Pipelines und Produktzyklen, und genau dort liegen auch die Risiken. Bei Merck hängt die These daran, dass neue Präparate die Lücke nach Keytruda tatsächlich schliessen. Bei Eli Lilly entscheiden laut Haider letztlich die Konsumenten über den Markt, weil Abnehmmittel überwiegend selbst bezahlt werden. Für den gesamten Sektor verweist er zudem auf einen Faktor ohne fundamentalen Hintergrund: Die Kurse von Technologiewerten mit KI-Bezug und von Gesundheitsaktien bewegten sich überwiegend gegenläufig. Fliesst Kapital verstärkt in Technologiewerte, kann das Pharmaaktien also unabhängig von ihren Fundamentaldaten bremsen.

Ob Haiders These trägt, entscheiden vor allem die nächsten Studiendaten. Nach dem Melanom erwartet er für Intismeran autogene als Nächstes Daten bei Nierenkrebs, und J&J hat bei der Vorlage seiner Quartalszahlen am 13. Oktober angekündigt, noch 2026 Daten zu Icotyde bei Psoriasisarthritis zu präsentieren. Daneben dürfte zählen, ob die Umsatzschätzungen für 2027 nach oben wandern.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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