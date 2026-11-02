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Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

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02.11.2026 17:11:54

Zalando Outperform

Zalando
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Aktien der Einzelhandelsbranche hätten zuletzt von einer Sektorrotation profitiert, schrieb Richard Chamberlain in einer Branchenstudie am Montag. Derweil hätten sich die Perspektiven für die Ausgaben privater Haushalte eingetrübt. Bei solchen Unternehmen, die über Möglichkeiten zur Preisgestaltung verfügen, könnten gleichwohl die Umsätze und die freien Barmittel positiv überraschen. Weniger günstig seien dagegen die Aussichten für die Bruttomargen der Unternehmen./bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 23:31 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:46 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Zalando Outperform
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
26.91 € 		Abst. Kursziel*:
4.05%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
26.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.93%
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
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14.10.26 Zalando Buy UBS AG
01.10.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
16.09.26 Zalando Buy UBS AG
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