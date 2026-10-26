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26.10.2026 15:58:21
Börse Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen
Der LUS-DAX verzeichnet am Nachmittag Kursgewinne.
Am Montag verbucht der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 1.34 Prozent auf 25’495.00 Punkte.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25’187.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’506.00 Punkten lag.
So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25’547.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 25’068.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 24’204.00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 3.78 Prozent zu Buche. Bei 26’616.00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21’861.50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 4.21 Prozent auf 123.68 EUR), Bayer (+ 3.39 Prozent auf 45.47 EUR), HOCHTIEF (+ 3.36 Prozent auf 369.00 EUR), MTU Aero Engines (+ 3.32 Prozent auf 327.20 EUR) und Infineon (+ 3.31 Prozent auf 50.28 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Beiersdorf (-1.21 Prozent auf 83.10 EUR), Deutsche Telekom (-1.18 Prozent auf 25.05 EUR), Symrise (-0.98 Prozent auf 101.00 EUR), Heidelberg Materials (-0.51 Prozent auf 147.05 EUR) und EON SE (-0.43 Prozent auf 18.47 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3’286’926 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 242.056 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.28 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.58 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
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