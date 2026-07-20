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20.07.2026 13:39:07

EON SE Hold

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach einem Pressebericht über geplante Änderungen bei der Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,40 Euro belassen. Insgesamt signalisierten die Vorschläge weitere Fortschritte in der deutschen Energiepolitik und seien für Versorgungsunternehmen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien weitgehend positiv zu werten, schrieb Ahmed Farman in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: E.ON SE Hold
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