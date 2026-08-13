EON SE-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Diese deckten sich zur Gänze mit den Erwartungen, schrieb James Brand in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es habe keinerlei Überraschungen gegeben.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der EON SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die EON SE-Aktie wies um 10:32 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 18.42 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 11.32 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 755’558 EON SE-Aktien. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 17.7 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2026 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.