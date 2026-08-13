E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktie bewertet
|
13.08.2026 10:49:44
EON SE-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie
Diese Empfehlung gibt Deutsche Bank AG für die EON SE-Aktie aus.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Diese deckten sich zur Gänze mit den Erwartungen, schrieb James Brand in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es habe keinerlei Überraschungen gegeben.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der EON SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die EON SE-Aktie wies um 10:32 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 18.42 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 11.32 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 755’558 EON SE-Aktien. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 17.7 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2026 terminiert.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu E.ON SE
|
13.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|XETRA-Handel DAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt nachmittags zu (finanzen.ch)
|
13.08.26
|XETRA-Handel: DAX am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
13.08.26
|DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EON SE von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Halten von DZ BANK für EON SE-Aktie (finanzen.ch)
Analysen zu E.ON SE
|13.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.