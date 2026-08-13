DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EON SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die EON SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die EON SE-Aktie an diesem Tag bei 10.80 EUR. Bei einem EON SE-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 92.627 EON SE-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’706.19 EUR, da sich der Wert eines EON SE-Papiers am 12.08.2026 auf 18.42 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 70.62 Prozent angezogen.

Alle EON SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 49.72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch