E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Anlage
|
13.08.2026 10:02:20
DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EON SE von vor 5 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in EON SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde die EON SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die EON SE-Aktie an diesem Tag bei 10.80 EUR. Bei einem EON SE-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 92.627 EON SE-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’706.19 EUR, da sich der Wert eines EON SE-Papiers am 12.08.2026 auf 18.42 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 70.62 Prozent angezogen.
Alle EON SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 49.72 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu E.ON SE
|
13.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|XETRA-Handel DAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt nachmittags zu (finanzen.ch)
|
13.08.26
|XETRA-Handel: DAX am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
13.08.26
|DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EON SE von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Halten von DZ BANK für EON SE-Aktie (finanzen.ch)
Analysen zu E.ON SE
|13.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.