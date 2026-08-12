Eon-Chef sieht grosse Gefahr durch Drohnen-Angriffe auf Energieinfrastruktur

ESSEN (awp international) - In der Debatte um Drohnen-Abwehr warnt Eon -Chef Leonhard Birnbaum vor möglichen Angriffen auf die Energieinfrastruktur. "Das attraktivste Angriffsziel ist die Höchstspannung der Übertragungsnetzbetreiber und das 110.000-Volt-Netz von Eon", sagte der Manager am Mittwoch in Essen bei Vorlage des Halbjahresberichts. Birnbaum forderte Nachbesserungen beim Schutz und sieht den Staat in der Pflicht. Er geht aber auch davon aus, dass ein vollständiger Schutz "illusorisch" ist.

"Wir schaffen es in Deutschland zurzeit nicht, die Flughäfen zu sichern, und nicht mal die grossen wenigen Flughäfen. Wie sollte ich Ihnen jetzt sagen, dass wir aber unsere vielen hundert verteilten Verteilnetzpunkte alle unter Kontrolle haben? Das ist natürlich nicht der Fall", sagte Birnbaum. In der vergangenen Woche war eine mit Sprengstoff und Zünder bestückte Drohne am Flughafen Leipzig/Halle entdeckt worden.

"Eon arbeitet seit Jahren daran, die physische Absicherung der Anlagen zu verbessern", sagte Birnbaum. Bei Drohnen sei der Fortschritt aber so schnell und gross, dass ein vollständiger Schutz derzeit nicht gewährleistet sei. "Wir können sicherstellen, dass es nicht einfach ist, aber wir können nicht sicherstellen, dass es unmöglich ist, uns anzugreifen." Weiterhin sei es wichtig sich darauf vorzubereiten, dass nach einer gegebenenfalls erfolgreichen Attacke, die Versorgung schnell wieder hergestellt werde.

Der Chef des Dax -Konzerns plädierte für eine bessere Vernetzung der Akteure. "Wir brauchen einfachere Lösungen, die auch ineinandergreifen", sagte Birnbaum und verwies auf die unterschiedlichen Zuständigkeitsgebiete etwa von Bundes-, Landespolizei und privaten Unternehmen, wie Eon. "Wir brauchen aus meiner Sicht ein System, das realistisch funktionieren kann."

"Deutschland, Europa muss da flächendeckend besser werden", sagte Birnbaum. Dies sieht er als staatliche Aufgabe. "Wir werden unseren Beitrag zu dieser staatlichen Aufgabe tun, aber wir können es nicht ersetzen, wenn der Staat es nicht gewährleisten kann."

Eon ist Deutschlands grösster Stromversorger und -netzbetreiber. Der Konzern zählt im Heimatmarkt rund zwölf Millionen Strom- und zwei Millionen Erdgaskunden. Mit rund 700.000 Kilometern Leitungslänge gehört fast ein Drittel des deutschen Strom-Verteilnetzes dem Essener Konzern./lew/tob/err/jha/