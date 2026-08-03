E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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EON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Eon von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 17,40 auf 22,70 Euro angehoben. Am Markt unterschätze man die Möglichkeiten im Zusammenhang mit Investitionen in die Energienetze, schrieb Ahmed Farman in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Ausbaupläne in Deutschland und regulatorische Vorgaben für die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten der Stromerzeuger seien die absehbaren Impulsgeber in den kommenden Monaten./bek/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Buy
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
22.70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18.80 €
|
Abst. Kursziel*:
20.78%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.60%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
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|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:46
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|17.69
|4.27%
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