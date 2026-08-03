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E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999

17.68
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0.72
CHF
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09:58:51
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03.08.2026 07:46:08

EON SE Buy

E.ON
17.69 CHF 1.38%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Eon von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 17,40 auf 22,70 Euro angehoben. Am Markt unterschätze man die Möglichkeiten im Zusammenhang mit Investitionen in die Energienetze, schrieb Ahmed Farman in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Ausbaupläne in Deutschland und regulatorische Vorgaben für die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten der Stromerzeuger seien die absehbaren Impulsgeber in den kommenden Monaten./bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 07:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: E.ON SE Buy
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
22.70 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18.80 € 		Abst. Kursziel*:
20.78%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
18.98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.60%
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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E.ON SE 17.69 4.27% E.ON SE