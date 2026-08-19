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Strategischer Meilenstein 19.08.2026 14:46:36

Daimler Truck kassiert Hunderte Millionen Euro mit Archion-Deal - Aktie höher

Daimler Truck kassiert Hunderte Millionen Euro mit Archion-Deal - Aktie höher

Der Verkauf eines Teils der Anteile an dem Lkw-Hersteller Archion spült dem Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck Geld in die Kasse.

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Der Mittelzufluss betrage rund 600 Millionen Euro, teilte Finanzvorständin Eva Scherer in Leinfelden-Echterdingen in Stuttgart mit. Mit der Reduzierung der Beteiligung auf 25 Prozent habe man einen wichtigen strategischen Meilenstein für Daimler Truck erreicht. Ende Juni hatte der Anteil der Schwaben noch etwas mehr als 40 Prozent betragen.

An Archion ist auch Toyota beteiligt. Das japanische und das deutsche Unternehmen hatten ihre japanischen Töchter unter der gemeinsamen Holding an die Börse gebracht. Unter ihr sind die Daimler-Truck-Tochter Mitsubishi Fuso sowie die Toyota-Tochter Hino gebündelt.

Die Daimler Truck-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,27 Prozent auf 45,55 Euro.

/ols/DP/mis

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (awp international)

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Bernstein Research gibt Daimler Truck-Aktie Underperform

Bildquelle: Daimler Truck AG
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