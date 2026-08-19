Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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19.08.2026 14:46:36
Daimler Truck kassiert Hunderte Millionen Euro mit Archion-Deal - Aktie höher
Der Verkauf eines Teils der Anteile an dem Lkw-Hersteller Archion spült dem Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck Geld in die Kasse.
An Archion ist auch Toyota beteiligt. Das japanische und das deutsche Unternehmen hatten ihre japanischen Töchter unter der gemeinsamen Holding an die Börse gebracht. Unter ihr sind die Daimler-Truck-Tochter Mitsubishi Fuso sowie die Toyota-Tochter Hino gebündelt.
Die Daimler Truck-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,27 Prozent auf 45,55 Euro.
/ols/DP/mis
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (awp international)
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