Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel in der Gewinnzone

Am Mittwoch geht es im Euro STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX um 0.69 Prozent auf 6’187.08 Punkte nach oben. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5.333 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.041 Prozent auf 6’147.10 Punkte an der Kurstafel, nach 6’144.56 Punkten am Vortag.

Bei 6’147.10 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6’187.10 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0.854 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 6’238.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’486.70 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5’660.20 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5.76 Prozent nach oben. Bei 6’577.20 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern verzeichnet.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Bank (+ 2.99 Prozent auf 31.37 EUR), Bayer (+ 2.12 Prozent auf 52.94 EUR), Infineon (+ 1.62 Prozent auf 53.25 EUR), Siemens (+ 1.33 Prozent auf 273.35 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0.82 Prozent auf 40.81 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-1.77 Prozent auf 987.00 EUR), Eni (-1.24 Prozent auf 25.98 EUR), UniCredit (-1.16 Prozent auf 74.43 EUR), Deutsche Börse (-0.76 Prozent auf 312.20 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.67 Prozent auf 566.40 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 weist die Siemens Energy-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 508’246 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 542.669 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.28 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch