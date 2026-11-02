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|Euro STOXX 50-Performance
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02.11.2026 12:26:34
Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 im Plus
Euro STOXX 50-Handel am ersten Tag der Woche.
Am Montag verbucht der Euro STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0.43 Prozent auf 6’157.97 Punkte. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5.290 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.056 Prozent fester bei 6’134.72 Punkten in den Handel, nach 6’131.31 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 6’162.62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’126.46 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’238.50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’358.01 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 5’662.04 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.26 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’376.81 Zählern.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 2.63 Prozent auf 51.89 EUR), UniCredit (+ 1.92 Prozent auf 74.14 EUR), Siemens Energy (+ 1.43) Prozent auf 128.74 EUR), Siemens (+ 1.28 Prozent auf 269.05 EUR) und Airbus SE (+ 1.06 Prozent auf 194.48 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-2.18 Prozent auf 25.52 EUR), Bayer (-1.36 Prozent auf 49.89 EUR), SAP SE (-0.78 Prozent auf 209.60 EUR), Eni (-0.76 Prozent auf 26.86 EUR) und Deutsche Börse (-0.66 Prozent auf 318.40 EUR) unter Druck.
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2’199’723 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 544.519 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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