Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Zuschlägen

Um 15:40 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 2.11 Prozent auf 6’274.24 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.333 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.041 Prozent auf 6’147.10 Punkte an der Kurstafel, nach 6’144.56 Punkten am Vortag.

Bei 6’147.10 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6’274.24 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 2.27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6’238.50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’486.70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’660.20 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.24 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6’577.20 Punkte. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Bank (+ 5.93 Prozent auf 32.27 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 4.91 Prozent auf 6.32 EUR), UniCredit (+ 4.40) Prozent auf 78.61 EUR), Bayer (+ 4.05 Prozent auf 53.94 EUR) und adidas (+ 3.87 Prozent auf 174.60 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-4.52 Prozent auf 123.92 EUR), Infineon (-1.43 Prozent auf 51.65 EUR), Eni (-0.87 Prozent auf 26.08 EUR), Deutsche Börse (+ 0.03 Prozent auf 314.70 EUR) und Rheinmetall (+ 0.44 Prozent auf 1’009.20 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4’431’560 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 542.669 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die TotalEnergies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Mit 7.44 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch