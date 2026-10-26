Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’500 0.3%  SPI 20’460 0.4%  Dow 52’215 -1.2%  DAX 25’386 0.8%  Euro 0.9251 0.0%  EStoxx50 6’091 0.4%  Gold 4’014 0.3%  Bitcoin 66’252 0.7%  Dollar 0.8262 0.1%  Öl 115.0 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526ABB1222171
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Sika-Aktie sackt ab: Bauchemiehersteller übernimmt Duproof in den Vereinigten Arabischen Emiraten
Frische Impulse für die Roche-Aktie? Krebsmedikament Divarasib überzeugt in Phase-III-Studie
Notenbank-Entscheide im Blick: Warum der US-Dollar zum Franken und Euro etwas zulegt
Keine KI-Blase? Warum Experte Tom Lee den NVIDIA-Gipfel erst 2033 erwartet
Suche...

Eni Aktie 1252314 / IT0003132476

24.55
CHF
-0.89
CHF
-3.50 %
12:20:04
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.10.2026 10:41:46

Eni Buy

Eni
24.71 CHF -2.69%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eni von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe erneut starke Zahlen vorgelegt, schrieb Joshua Stone am Freitag. Über die Rohstoffpreise hinaus bleibe auch die operative Dynamik stark./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
32.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27.09 € 		Abst. Kursziel*:
18.10%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26.79 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.45%
Analyst Name::
Joshua Stone 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Eni S.p.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Eni S.p.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:41 Eni Buy UBS AG
23.10.26 Eni Kaufen DZ BANK
23.10.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
23.10.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Eni S.p.A. 24.61 -3.24% Eni S.p.A.