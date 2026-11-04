STOXX-Handel: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne

Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel zum Handelsende um 2.07 Prozent fester bei 6’271.90 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.333 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.041 Prozent auf 6’147.10 Punkte an der Kurstafel, nach 6’144.56 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6’147.10 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’291.15 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 2.24 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6’238.50 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’486.70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5’660.20 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.21 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Bank (+ 6.88 Prozent auf 32.56 EUR), BMW (+ 5.50 Prozent auf 60.98 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 5.05 Prozent auf 6.33 EUR), adidas (+ 4.91 Prozent auf 176.35 EUR) und Bayer (+ 4.63 Prozent auf 54.24 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Siemens Energy (-7.95 Prozent auf 119.46 EUR), Infineon (-4.12 Prozent auf 50.24 EUR), Eni (-4.05 Prozent auf 25.24 EUR), Rheinmetall (-0.14 Prozent auf 1’003.40 EUR) und Deutsche Börse (+ 1.30 Prozent auf 318.70 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 11’048’027 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 542.669 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 7.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7.44 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch