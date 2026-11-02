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|Euro STOXX 50-Entwicklung
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02.11.2026 17:58:13
Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge
Am Montag zeigten sich die Anleger in Europa optimistisch.
Am Montag tendierte der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0.74 Prozent höher bei 6’176.55 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5.290 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.056 Prozent auf 6’134.72 Punkte an der Kurstafel, nach 6’131.31 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6’189.68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’122.80 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 02.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’238.50 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’358.01 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5’662.04 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 5.58 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’376.81 Zähler.
Euro STOXX 50-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 2.85 Prozent auf 52.00 EUR), adidas (+ 2.55 Prozent auf 172.85 EUR), Siemens Energy (+ 2.43 Prozent auf 130.00 EUR), UniCredit (+ 2.06 Prozent auf 74.24 EUR) und Airbus SE (+ 1.94 Prozent auf 196.18 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-3.62 Prozent auf 1’000.00 EUR), Eni (-2.48 Prozent auf 26.40 EUR), Deutsche Börse (-2.15 Prozent auf 313.60 EUR), Bayer (-1.11 Prozent auf 50.02 EUR) und Deutsche Telekom (-0.96 Prozent auf 25.84 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 7’563’171 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 544.519 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf
Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7.42 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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