Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
24.69CHF
-0.75CHF
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26.10.2026 12:09:21
Eni Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eni von 28 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Quartalsbericht untermauere die Jahresziele und das erhöhte Ausschüttungsversprechen, schrieb Michele della Vigna am Freitagabend./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:40 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
29.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27.09 €
|
Abst. Kursziel*:
7.03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.13%
|
Analyst Name::
Michele della Vigna
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
12:26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag stärker (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Rot (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Eni-Aktie steigt deutlich: Konzern hebt Aktienrückkäufe an und kündigt Sonderdividende an - Gewinnsprung im Fokus (AWP)
|
23.10.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 fällt (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Schwacher Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
22.10.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
Analysen zu Eni S.p.A.
|12:09
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:41
|Eni Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:41
|Eni Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:41
|Eni Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|24.67
|-3.01%
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VINCI Buy
|12:45
|
Jefferies & Company Inc.
DocMorris Hold
|12:12
|
RBC Capital Markets
Shell Sector Perform
|12:11
|
JP Morgan Chase & Co.
Roche Neutral
|12:10
|
JP Morgan Chase & Co.
Apple Overweight