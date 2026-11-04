EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
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04.11.2026 12:26:13
Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 in Grün
Der Euro STOXX 50 verbucht am Mittwoch Zuwächse.
Am Mittwoch bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX 1.75 Prozent höher bei 6’252.21 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5.333 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.041 Prozent auf 6’147.10 Punkte an der Kurstafel, nach 6’144.56 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’255.11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’147.10 Einheiten.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1.92 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Stand von 6’238.50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’486.70 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’660.20 Punkten auf.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.87 Prozent zu. Bei 6’577.20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Bank (+ 5.79 Prozent auf 32.23 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 4.08 Prozent auf 6.27 EUR), UniCredit (+ 2.56 Prozent auf 77.23 EUR), Enel (+ 2.44 Prozent auf 9.54 EUR) und adidas (+ 2.35 Prozent auf 172.05 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-1.63 Prozent auf 988.40 EUR), Deutsche Börse (-1.14 Prozent auf 311.00 EUR), Siemens Energy (-0.88 Prozent auf 128.64 EUR), Eni (-0.67 Prozent auf 26.13 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.39 Prozent auf 572.40 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 2’611’166 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 542.669 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder
Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 7.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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