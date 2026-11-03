Schwacher Handel: Euro STOXX 50 fällt zum Start zurück

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.98 Prozent schwächer bei 6’115.61 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.291 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.262 Prozent auf 6’159.88 Punkte an der Kurstafel, nach 6’176.06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’159.88 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’105.10 Zählern.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’238.50 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 03.08.2026, mit 6’426.50 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 03.11.2025, den Wert von 5’679.25 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 4.53 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Bayer (+ 5.64 Prozent auf 52.84 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.56 Prozent auf 571.20 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.35) Prozent auf 25.93 EUR), Eni (-0.08 Prozent auf 26.38 EUR) und Deutsche Börse (-0.13 Prozent auf 313.20 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-3.50 Prozent auf 50.18 EUR), Siemens Energy (-2.26 Prozent auf 127.06 EUR), adidas (-2.23 Prozent auf 169.00 EUR), SAP SE (-2.14 Prozent auf 206.00 EUR) und Siemens (-1.54 Prozent auf 266.20 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 705’144 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 544.519 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.30 zu Buche schlagen. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.50 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch