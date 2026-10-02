Energiekontor Aktie 1080247 / DE0005313506
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Energiekontor Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Bewertung von Energiekontor beim Kursziel von 52,90 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Analyst Philipp Kaiser hat seine Neubewertung des Projektentwicklers im Bereich Erneuerbare Energien nach der Gewinnwarnung im August nun abgeschlossen, wie er am Freitag schrieb. Alleine das Eigenbestand-Portfolio (IPP-Segment) an Wind- und Solarparks decke bereits die Marktkapitalisierung ab./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Energiekontor AG Buy
|
Unternehmen:
Energiekontor AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
52.90 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.25 €
|
Abst. Kursziel*:
118.14%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
24.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
115.04%
|
Analyst Name::
Philipp Kaiser
|
KGV*:
-
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