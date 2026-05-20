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20.05.2026 15:03:44

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Energiekontor von 49 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks habe eine starke Wachstumsphase vor sich, schrieb Thorsten Reigber in einer Einschätzung am Mittwoch. Das erste Quartal sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 14:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 14:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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