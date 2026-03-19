Energiekontor Aktie 1080247 / DE0005313506
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Energiekontor Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Energiekontor auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 49 Euro belassen. Der Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks stehe aufgrund seiner werthaltigen Pipeline und einer Rekordkapazität im Bau vor einer starken Wachstumsphase, schrieb Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Erstarken chinesischer Anbieter in Europa könnte sich leicht positiv auf den mittelfristigen Investment-Case auswirken, da er zu Wettbewerbsintensivierung und Preiszugeständnissen europäischer Turbinenhersteller führen dürfte./ck/rob/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 17:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Energiekontor AG Kaufen
|
Unternehmen:
Energiekontor AG
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
30.90 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
30.85 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Thorsten Reigber
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KGV*:
-
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