Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX aktuell

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.66 Prozent fester bei 18’226.21 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 91.838 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.420 Prozent auf 18’182.67 Punkte an der Kurstafel, nach 18’106.55 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18’249.07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18’134.33 Punkten erreichte.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 21.08.2026, wies der SDAX einen Wert von 18’564.27 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 18’511.25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, den Stand von 16’942.67 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.02 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell LPKF Laser Electronics (+ 8.10 Prozent auf 13.35 EUR), secunet Security Networks (+ 6.63 Prozent auf 217.00 EUR), Basler (+ 5.42 Prozent auf 23.35 EUR), SMA Solar (+ 3.52 Prozent auf 58.80 EUR) und PATRIZIA SE (+ 3.41 Prozent auf 6.98 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Energiekontor (-3.68 Prozent auf 24.90 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2.27 Prozent auf 64.50 EUR), ATOSS Software (-1.94 Prozent auf 91.10 EUR), PNE (-1.82 Prozent auf 7.02 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1.22 Prozent auf 29.10 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 448’993 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.220 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie mit 8.26 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch