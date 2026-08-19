easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
easyJet Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 660 Pence auf "Market-Perform" belassen. Während der Iran-Konflikt andauere, setzten hohe Kraftstoffpreise Fluggesellschaften bei ihren Entscheidungen über die Winterkapazitäten unter Druck, schrieb Alex Irving am Mittwoch. Sollte es zu Kürzungen kommen, dürften diese vor allem den Kurzstreckenverkehr betreffen, wo die Margen geringer und der Wettbewerb intensiver sei./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Market-Perform
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
6.60 £
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
6.72 £
|
Abst. Kursziel*:
-1.81%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
6.72 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.85%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu easyJet plc
|
12:29
|easyJet Aktie News: easyJet am Donnerstagmittag fester (finanzen.ch)
|
09:29
|easyJet Aktie News: easyJet zeigt sich am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
19.08.26
|easyJet Aktie News: easyJet am Mittwochnachmittag gefragt (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
18.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
16.08.26
|Frankreich: Massive Flugausfälle bei EasyJet wegen Streiks (AWP)
|
15.08.26
|Sommer-Streik trifft easyJet-Aktie: Fluggesellschaft streicht rund hundert Flüge ab Frankreich (AWP)
Analysen zu easyJet plc
|11:09
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|11:09
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|23.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:09
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|easyJet plc
|7.25
|-0.17%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:44
|
UBS AG
BBVA Neutral
|11:43
|
UBS AG
Santander Buy
|11:30
|
Bernstein Research
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|11:29
|
Bernstein Research
Hermès Outperform
|11:29
|
Bernstein Research
Richemont Outperform
|11:25
|
Jefferies & Company Inc.
Rio Tinto Hold
|11:11
|
Bernstein Research
Fraport Market-Perform