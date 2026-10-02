easyJet Aktie News: easyJet am Mittag höher

Das Papier von easyJet legte um 12:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 6,79 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'432 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die easyJet-Aktie bis auf 6,80 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,79 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 754'365 easyJet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2026 bei 6,84 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 0,76 Prozent niedriger. Am 19.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,33 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die easyJet-Aktie 103,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,048 GBP, nach 0,130 GBP im Jahr 2025.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem easyJet-Gewinn in Höhe von 0,121 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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