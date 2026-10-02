easyJet Aktie News: easyJet am Freitagvormittag mit angezogener Handbremse

Die easyJet-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,77 GBP an der Tafel. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'446 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die easyJet-Aktie bei 6,79 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die easyJet-Aktie sank bis auf 6,76 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 6,79 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 182'245 easyJet-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,84 GBP) erklomm das Papier am 15.07.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,06 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 19.05.2026 Kursverluste bis auf 3,33 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 103,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,130 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,048 GBP je easyJet-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2026 0,121 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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