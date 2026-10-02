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02.10.2026 16:29:00

easyJet Aktie News: easyJet am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

easyJet Aktie News: easyJet am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von easyJet zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 6,80 GBP.

easyJet
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Um 16:28 Uhr ging es für das easyJet-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 6,80 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'487 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die easyJet-Aktie bis auf 6,80 GBP zu. Bei 6,79 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'898'438 easyJet-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,84 GBP erreichte der Titel am 15.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 0,53 Prozent Plus fehlen der easyJet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,33 GBP. Dieser Wert wurde am 19.05.2026 erreicht. Abschläge von 51,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,048 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,130 GBP aus.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,121 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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