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Im Minus präsentiert sich um 12:31 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 2,13 Prozent schwächer bei 58.437,39 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 59.709,39 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,0 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -14,4 Prozent.

Nach 40,78 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Mittwochmittag um 1,47 Prozent auf 40,18 US-Dollar gesunken.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach unten. Ethereum verliert 2,47 Prozent auf 1.634,59 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.675,93 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von 1,38 Prozent auf 194,25 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 196,97 US-Dollar wert.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach unten. Ripple verliert 1,74 Prozent auf 0,9070 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,9231 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Monero-Kurs um 0,21 Prozent auf 506,19 US-Dollar. Gestern war Monero noch 507,26 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,1406 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1442 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,1223 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Mittwochmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3075 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3078 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin am Mittwochmittag nach. Um 1,56 Prozent auf 538,74 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 547,30 US-Dollar.

Indes fällt der Dogecoin-Kurs. Für Dogecoin geht es nach 0,0551 US-Dollar am Vortag auf 0,0538 US-Dollar nach unten (2,41 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für Solana bergab. Um 12:31 steht ein Minus von 3,17 Prozent auf 67,42 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Solana-Kurs noch bei 69,63 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Avalanche-Kurs um 2,02 Prozent auf 6,423 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 6,555 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Chainlink bei 8,597 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,60 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,827 US-Dollar).

Derweil notiert der Sui-Kurs bei 0,6323 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,6465 US-Dollar) ist das ein Verlust von 2,21 Prozent.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.