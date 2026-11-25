Um 12:28 Uhr sprang die Diageo-Aktie im London-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 19,41 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'502 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Diageo-Aktie sogar auf 19,54 GBP. Bei 19,32 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Diageo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 779'550 Stück gehandelt.

Am 25.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,54 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,64 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (13,51 GBP). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,541 USD, nach 0,380 GBP im Jahr 2026.

Diageo dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 10.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Diageo.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,68 USD je Diageo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: Diageo-Dividende gekürzt

Diageo-Aktie weit im Plus: Umsatzentwicklung übertrifft Erwartungen

Diageo-Aktie in Rot: Joanne Wilson von WPP zur neuen Finanzchefin ernannt