Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
18.02CHF
0.49CHF
2.82 %
10:52:07
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.09.2026 08:42:31
Diageo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2200 Pence auf "Buy" belassen. Die Grundlagen für die am Kapitalmarkttag avisierte Konzernstrategie seien gelegt, schrieb Edward Mundy am Freitag nach einem Treffen mit dem Management des Spirituosenherstellers. Nun gehe es um die Umsetzung./rob/ag/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 13:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
22.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16.37 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Diageo plc
|
09:29
|Diageo Aktie News: Diageo präsentiert sich am Vormittag stärker (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Diageo Aktie News: Diageo präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
11.09.26
|FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Diageo-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 in Grün (finanzen.ch)
|
07.09.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
04.09.26