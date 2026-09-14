Diageo 18.02 CHF 2.82% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2200 Pence auf "Buy" belassen. Die Grundlagen für die am Kapitalmarkttag avisierte Konzernstrategie seien gelegt, schrieb Edward Mundy am Freitag nach einem Treffen mit dem Management des Spirituosenherstellers. Nun gehe es um die Umsetzung./rob/ag/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 13:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.