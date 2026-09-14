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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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14.09.2026 08:42:31

Diageo Buy

Diageo
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2200 Pence auf "Buy" belassen. Die Grundlagen für die am Kapitalmarkttag avisierte Konzernstrategie seien gelegt, schrieb Edward Mundy am Freitag nach einem Treffen mit dem Management des Spirituosenherstellers. Nun gehe es um die Umsetzung./rob/ag/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 13:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Diageo plc Buy
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
22.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18.60 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16.37 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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