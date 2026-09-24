JD Sports Fashion Aktie 114148400 / GB00BM8Q5M07
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24.09.2026 09:30:28
Börse London: FTSE 100 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer
Der FTSE 100 fällt heute nach Vortagesgewinnen zurück.
Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0.15 Prozent leichter bei 10’689.39 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3.188 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0.002 Prozent fester bei 10’705.47 Punkten, nach 10’705.26 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10’705.47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10’666.91 Punkten lag.
FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0.284 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10’854.32 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wies der FTSE 100 10’461.63 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, lag der FTSE 100 bei 9’250.43 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7.42 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell JD Sports Fashion (+ 2.10 Prozent auf 0.76 GBP), BAT (+ 2.00 Prozent auf 42.82 GBP), Bunzl (+ 1.21 Prozent auf 26.84 GBP), Diageo (+ 1.17 Prozent auf 16.40 GBP) und Coca-Cola HBC (+ 1.14 Prozent auf 44.34 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Standard Life (-4.27 Prozent auf 8.87 GBP), Coca-Cola European Partners (-2.56 Prozent auf 99.69 USD), Kingfisher (-2.42 Prozent auf 3.31 GBP), Babcock International (-1.41 Prozent auf 9.82 GBP) und Intermediate Capital Group (-1.11 Prozent auf 18.79 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 3’384’534 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 301.023 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus
Die Bank of Georgia Group-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Mit 14.84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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