Diageo Aktie News: Diageo am Mittag nahe Vortagesschluss

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 12:28 Uhr die Diageo-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 16,03 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'480 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Diageo-Aktie bei 16,10 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Diageo-Aktie bisher bei 15,98 GBP. Bei 16,08 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im London-Handel wechselten bis jetzt 293'496 Diageo-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 19,04 GBP. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 15,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 13,51 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,71 Prozent.

Nachdem Diageo seine Aktionäre 2026 mit 0,380 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,550 USD je Aktie ausschütten.

Am 28.01.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 27.01.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,67 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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