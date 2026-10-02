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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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Diageo-Performance 02.10.2026 10:02:34

FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Diageo von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Diageo-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Diageo
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Am 02.10.2023 wurde das Diageo-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 30.08 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Diageo-Aktie investiert, befänden sich nun 33.245 Diageo-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 531.25 GBP, da sich der Wert eines Diageo-Anteils am 01.10.2026 auf 15.98 GBP belief. Mit einer Performance von -46.88 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Diageo wurde am Markt mit 36.14 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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