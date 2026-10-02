Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Diageo-Performance
|
02.10.2026 10:02:34
FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Diageo von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Diageo-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Am 02.10.2023 wurde das Diageo-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 30.08 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Diageo-Aktie investiert, befänden sich nun 33.245 Diageo-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 531.25 GBP, da sich der Wert eines Diageo-Anteils am 01.10.2026 auf 15.98 GBP belief. Mit einer Performance von -46.88 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Diageo wurde am Markt mit 36.14 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Diageo plc
|
16:29
|Diageo Aktie News: Diageo macht am Freitagnachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
12:29
|Diageo Aktie News: Diageo zeigt sich am Freitagmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
10:02
|FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Diageo von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
09:29
|Diageo Aktie News: Diageo schiebt sich am Vormittag vor (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Analysten sehen für Diageo-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
|
25.09.26
|FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)