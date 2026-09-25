FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor einem Jahr eingebracht

Am 25.09.2025 wurde das Diageo-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Diageo-Anteile an diesem Tag 17.66 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 GBP in die Diageo-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.663 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (16.43 GBP), wäre die Investition nun 93.01 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 6.99 Prozent verringert.

Diageo wurde am Markt mit 36.06 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch