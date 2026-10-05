Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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05.10.2026 16:29:00
Diageo Aktie News: Diageo verzeichnet am Nachmittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 15,89 GBP abwärts.
Die Diageo-Aktie musste um 16:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 15,89 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'503 Punkten steht. Der Kurs der Diageo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,84 GBP nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,08 GBP. Von der Diageo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 999'703 Stück gehandelt.
Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,04 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 16,55 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Diageo-Aktie 17,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,550 USD belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Diageo-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 27.01.2028.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,67 USD je Diageo-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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