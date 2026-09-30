Analysten sehen für Diageo-Aktie Luft nach oben

8 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Diageo veröffentlicht.

5 Experten raten die Diageo-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 20,70 GBP, was einem Anstieg von 4,46 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Diageo-Aktie von 16,24 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 17,34 GBP 6,77 24.09.2026 Bernstein Research 24,90 GBP 53,33 23.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 18,00 GBP 10,84 23.09.2026 Jefferies & Company Inc. 22,00 GBP 35,47 23.09.2026 Jefferies & Company Inc. 22,00 GBP 35,47 21.09.2026 Jefferies & Company Inc. 22,00 GBP 35,47 17.09.2026 Deutsche Bank AG 17,34 GBP 6,77 16.09.2026 Jefferies & Company Inc. 22,00 GBP 35,47 14.09.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 01.09.2026

Redaktion finanzen.ch