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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

17.63
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12:31:50
BRXC
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16.09.2026 10:15:51

Diageo Hold

Diageo
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo von 1770 auf 1734 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Mitch Collett bleibt in Europa skeptisch für Spirituosenhersteller, selektiv bei Brauereien und optimistisch im Bereich Softdrinks, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar schrieb. Nach der Auswertung einer Werbungs- und Verkaufsförderungsanalyse empfahl er aber AB Inbev und Campari zum Kauf./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Diageo plc Hold
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
17.34 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
18.80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
16.07 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Mitch Collett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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