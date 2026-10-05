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05.10.2026 09:29:00

Diageo Aktie News: Diageo verteuert sich am Montagvormittag

Diageo Aktie News: Diageo verteuert sich am Montagvormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Diageo. Zuletzt wies die Diageo-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 16,06 GBP nach oben.

Diageo
17.40 CHF -0.20%
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Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 16,06 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'487 Punkten steht. Bei 16,10 GBP erreichte die Diageo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,08 GBP. Bisher wurden via London 42'535 Diageo-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,04 GBP) erklomm das Papier am 25.02.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 15,66 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 15,85 Prozent sinken.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,550 USD.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 27.01.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Diageo im Jahr 2027 1,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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