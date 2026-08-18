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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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18.08.2026
BRXC
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19.08.2026 06:40:24

Diageo Buy

Diageo
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2200 Pence auf "Buy" belassen. Es sei interessant, dass auf der Titelseite der Geschäftsjahresbilanz diesmal eine breite Palette an Spirituosenmarken abgebildet sei anstelle einzelner wie in den Vorjahren, schrieb Edward Mundy in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee. Dies unterstreiche die Notwendigkeit, in der Breite gut abzuschneiden, anstatt überproportional von einem Produkt zu profitieren. Die Aktien hält Mundy für vergleichsweise günstig./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 18:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Diageo plc Buy
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
22.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19.52 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16.88 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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