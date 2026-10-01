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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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01.10.2026 09:29:00

Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag in Rot

Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Diageo. Zuletzt fiel die Diageo-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 16,09 GBP ab.

Diageo
17.38 CHF -2.38%
Kaufen Verkaufen

Die Diageo-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 16,09 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'481 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Diageo-Aktie ging bis auf 16,07 GBP. Bei 16,16 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 69'634 Diageo-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,04 GBP erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 13,51 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 16,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,550 USD, nach 0,380 GBP im Jahr 2026.

Am 28.01.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 27.01.2028.

Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,67 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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24.09.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
23.09.26 Diageo Outperform Bernstein Research
23.09.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.09.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
21.09.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

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15:55 Logo WHS Trading-Bot – die KI-Challenge: Bauen Sie Ihren eigenen Handels-Bot mit KI
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14:37 SMI verliert Kontakt nach oben
09:32 Marktüberblick: CTS Eventim unter Druck, Nikkei haussiert, Micron erfreut
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15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 14’532.41 13.69 SGBK2U
Short 15’068.89 8.92 S5ZB0U
SMI-Kurs: 13’622.85 01.10.2026 17:30:31
Long 13’092.02 18.44 S4BF7U
Long 12’842.98 13.83 BSU9TU
Long 12’239.76 8.98 SX6B9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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