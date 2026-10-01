Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag in Rot

Die Diageo-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 16,09 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'481 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Diageo-Aktie ging bis auf 16,07 GBP. Bei 16,16 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 69'634 Diageo-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,04 GBP erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 13,51 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 16,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,550 USD, nach 0,380 GBP im Jahr 2026.

Am 28.01.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 27.01.2028.

Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,67 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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