Diageo Aktie News: Diageo am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Um 12:28 Uhr ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 16,05 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'434 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Diageo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,04 GBP aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,16 GBP. Zuletzt wechselten 352'272 Diageo-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 19,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Gewinne von 18,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (13,51 GBP). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Diageo-Aktie derzeit noch 15,84 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,380 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,550 USD je Diageo-Aktie.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 27.01.2028.

Experten gehen davon aus, dass Diageo im Jahr 2027 1,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie in Rot: Joanne Wilson von WPP zur neuen Finanzchefin ernannt

Aktie obenauf: Diageo will nach Übergangsjahr wieder wachsen

Paukenschlag bei Diageo: Blackstone übernimmt Cricket-Franchise für Milliarden-Summe - Aktie zieht an