Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag mit Einbussen

Um 16:28 Uhr ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 16,10 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'433 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Diageo-Aktie bis auf 16,01 GBP ein. Bei 16,16 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1'374'178 Diageo-Aktien.

Bei 19,04 GBP erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Diageo-Aktie. Bei 13,51 GBP fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 16,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,380 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,550 USD je Diageo-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 27.01.2028 werfen.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,67 USD je Diageo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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