Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Enel von 8,50 auf 10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Versorger habe sich im Rahmen des Kapitalmarkttages höhere Wachstumsziele gesetzt als gedacht, schrieb James Brand in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Daraus resultierten neue Schätzungen für 2026 am Mittelpunkt der Zielrange und für 2028 am unteren Ende./mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET



