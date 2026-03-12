Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
Enel Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Enel von 8,50 auf 10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Versorger habe sich im Rahmen des Kapitalmarkttages höhere Wachstumsziele gesetzt als gedacht, schrieb James Brand in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Daraus resultierten neue Schätzungen für 2026 am Mittelpunkt der Zielrange und für 2028 am unteren Ende./mf/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Hold
Unternehmen:
Enel S.p.A.
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
10.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
9.41 €
Abst. Kursziel*:
6.25%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
9.36 €
Abst. Kursziel aktuell:
6.80%
Analyst Name::
James Brand
KGV*:
-
