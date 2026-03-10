EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
3.85CHF
0.00CHF
0.03 %
13:18:07
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.03.2026 11:35:31
EVOTEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Evotec von 6 auf 4,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. 2026 hänge beim Wirkstoffforscher viel vom späteren Jahresverlauf ab, schrieb Fynn Scherzler in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee zum insgesamt enttäuschenden Strategie-Update. Auch die mittelfristigen Ziele erschienen weiterhin ambitioniert./mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EVOTEC SE Hold
|
Unternehmen:
EVOTEC SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
4.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
4.31 €
|
Abst. Kursziel*:
4.46%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
4.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.07%
|
Analyst Name::
Fynn Scherzler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
