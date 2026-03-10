EVOTEC 3.88 CHF -1.30% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Evotec von 6 auf 4,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. 2026 hänge beim Wirkstoffforscher viel vom späteren Jahresverlauf ab, schrieb Fynn Scherzler in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee zum insgesamt enttäuschenden Strategie-Update. Auch die mittelfristigen Ziele erschienen weiterhin ambitioniert./mf/ag;

