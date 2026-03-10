Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’850 -0.8%  SPI 17’941.3 -0.1%  Dow 47’121 -0.6%  DAX 23’560 -0.3%  Euro 0.9027 0.1%  EStoxx50 5’748 -0.8%  Gold 5’172 0.3%  Bitcoin 55’117 0.4%  Dollar 0.7822 0.2%  Öl 98.6 5.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sika41879292Novartis1200526Swiss Re12688156NVIDIA994529Partners Group2460882Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Fraport-Aktie im Minus: Streik und Wetter belasteten Passagierzahlen im Februar
Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Mittag
Lufthansa-Aktie gibt nach: Pilotenstreik für zwei Tage gestartet
Goldmans Ölprognose: Steigt der Ölpreis auf 150 US-Dollar?
Hold-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Roche-Aktie
Suche...

EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

3.85
CHF
0.00
CHF
0.03 %
13:18:07
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.03.2026 11:35:31

EVOTEC SE Hold

EVOTEC
3.88 CHF -1.30%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Evotec von 6 auf 4,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. 2026 hänge beim Wirkstoffforscher viel vom späteren Jahresverlauf ab, schrieb Fynn Scherzler in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee zum insgesamt enttäuschenden Strategie-Update. Auch die mittelfristigen Ziele erschienen weiterhin ambitioniert./mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: EVOTEC SE Hold
Unternehmen:
EVOTEC SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
4.50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
4.31 € 		Abst. Kursziel*:
4.46%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
4.32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.07%
Analyst Name::
Fynn Scherzler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse