Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’838 -0.9%  SPI 17’930 -0.2%  Dow 46’868 -1.2%  DAX 23’527 -0.5%  Euro 0.9039 0.2%  EStoxx50 5’729 -1.1%  Gold 5’132 -0.5%  Bitcoin 55’149 0.4%  Dollar 0.7842 0.4%  Öl 99.2 5.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ballard Power-Aktie deutlich höher: Quartalsverlust reduziert
Uber-Aktie schwächer: Robotaxi-Pakt mit Amazons Zoox
RWE-Aktie höher: Trotz weniger Gewinn steigt die Dividende - Erweiterung des US-Geschäfts
Siemens Energy-Aktie schwächer: Milliardenschwerer Aktienrückkauf und Analystenstimmen im Blick
Aktien von Tesla, BYD und Rivian im Fokus - Helfen die steigenden Ölpreise den E-Auto-Herstellern?
Suche...

RWE Aktie 355277 / US74975E3036

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Weniger verdient 12.03.2026 16:55:00

RWE-Aktie höher: Trotz weniger Gewinn steigt die Dividende - Erweiterung des US-Geschäfts

RWE-Aktie höher: Trotz weniger Gewinn steigt die Dividende - Erweiterung des US-Geschäfts

Der Ergebnisrückgang beim Energiekonzern RWE ist im vergangenen Jahr weniger stark ausgefallen als befürchtet.

RWE
55.50 EUR 3.74%
Kaufen Verkaufen
Überraschend gut lief der Handel mit Energie, auch die unerwartet guten Geschäfte mit der Stromerzeugung durch Wind auf See schoben den DAX-Konzern an. Für die kommenden Jahre stellt RWE seinen Aktionären mehr Dividende in Aussicht und steckt sich selbst höhere Ziele. Dabei setzen die Essener nun stärker auf das Geschäft in den USA. Die Aktie zog in einem schwächeren Gesamtmarkt an.

Mit über drei Prozent Plus gehörten RWE-Papiere zu den grössten Gewinnern im Leitindex Dax. Der Wertzuwachs seit Jahresbeginn beläuft sich auf über ein Fünftel und in den vergangenen 12 Monaten sogar auf 77 Prozent.

2031 soll das Ergebnis je Aktie auf 4,40 Euro wachsen, teilte RWE am Donnerstag in Essen mit. 2025 hatte der Konzern laut angepassten Werten 2,50 Euro erreicht. Für 2026 prognostiziert das Management nunmehr einen Anstieg auf 2,55 Euro und für das kommende Jahr dann auf 3,05 Euro. Dies wäre für 2026 mehr, als die vom Unternehmen befragten Analysten im Schnitt bislang auf dem Zettel hatten, für 2027 allerdings etwas weniger.

Die Prognose für 2031 erscheine glaubwürdig und biete Aufwärtspotenzial, schrieb JPMorgan-Analyst Javier Garrido. Ähnlich äusserte sich auch Barclays-Experte Peter Crampton: Die vom Unternehmen unterstellten Bedingungen für den in den kommenden Jahren erwarteten operativen Gewinn lägen schliesslich unterhalb der Markterwartungen. Für Metzler-Experte Guido Hoymann ist angesichts der neuen Mittelfristprognosen "der Weg frei für eine positive Gewinnentwicklung".

Eine der Grundlagen für das beschleunigte Gewinnwachstum sollen Investitionen von netto 35 Milliarden Euro in den kommenden fünf Jahren sein. Diese Summe stand bislang von 2025 bis 2030 im Plan.

Unter anderem will RWE sich in den USA breiter aufstellen und setzt dort zukünftig auch auf Gas statt ausschliesslich auf den Ausbau der Erneuerbaren Energieträger. Die Vereinigten Staaten blieben wegen des stark wachsenden Strombedarfs der wichtigste Wachstumsmarkt, sagte Chef Markus Krebber laut Mitteilung. Mit angestrebten 17 Milliarden Euro entfällt fast die Hälfte der geplanten Investitionen auf diese Region.

Somit will sich RWE im Tagesgeschäft in den kommenden Jahren langsam wieder an das hohe Ergebnisniveau von 2023 heranrobben, als 7,75 Milliarden Euro operativ verdient wurden. Damals waren die Energiepreise in Folge des Ukraine-Kriegs stark gestiegen, und dank der Preiskapriolen konnte RWE auch viel Profit aus dem Handel mit Energie ziehen.

Für 2026 stehen nun 5,2 bis 5,8 Milliarden Euro als um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) im Plan. Helfen soll dabei auch, dass das Windaufkommen insbesondere in Europa wieder etwas stärker ausfallen dürfte als im relativ schwachen Vorjahr. Für 2027 strebt RWE 6,2 bis 6,8 Milliarden Euro als operativen Gewinn an.

Für die Prognose 2026 hat RWE die Vergleichswerte aus 2025 angepasst. Auf Basis der bisher gültigen Definition sank das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sowie bereinigt um Sondereffekte (ber Ebitda) 2025 im Vergleich zu 2024 um 10,4 Prozent auf rund 5,1 Milliarden Euro. Mit der Anpassung fiel der Ergebnisrückgang im vergangenen Jahr weniger stark aus und ohnehin besser als Analysten geschätzt hatten.

Der bereinigte Gewinn je Aktie verringerte sich von zuvor 3,12 auf 2,48 Euro. Die Ergebnisse lagen damit aber am oberen Ende der vom Konzern ausgegebenen Prognose und auch über den durchschnittlichen Erwartungen der vom Unternehmen befragten Analysten. Aktionäre sollen für 2025 wie erwartet eine Dividende von 1,20 Euro je Aktie erhalten und damit 10 Cent mehr als im Vorjahr.

Zukünftig sollen sie dann stärker am Gewinn beteiligt werden: RWE kündigte an, die Dividende zukünftig jährlich um 10 Prozent zu erhöhen, statt bislang um 5 bis 10 Prozent. So wollen die Essener für 2026 je Aktie 1,32 Euro ausschütten. Analysten hatten das nicht erwartet.

Zudem stellte RWE in Aussicht, dass Geld in weitere Aktienrückkäufe fliessen könnte, falls Investitionen das selbstgesteckte Renditeziel von durchschnittlich über 8,5 Prozent nicht erfüllen. Noch bis Juni läuft bei RWE momentan ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1,5 Milliarden Euro. Von Journalisten auf eine mögliche Fortführung angesprochen, gab sich Finanzchef Michael Müller verhalten: Er sehe momentan keine Fortsetzung. Metzler-Experte Hoymann sieht aber bis 2027 Potenzial für weitere 3 Milliarden Euro.

RWE will das US-Geschäft um Gas-Spitzenlastkraftwerke erweitern

Die von RWE bis 2031 geplanten 17 Milliarden Euro an Investitionen in neue Stromkapazitäten in den USA werden nach Darstellung von CEO Markus Krebber noch überwiegend in Onshore-Wind-, Solaranlagen sowie Batterien fliessen. Gaskraftwerke machten nur einen kleinen Anteil der Summe aus, sagte Krebber auf der Bilanzpressekonferenz: "Ich würde mal sagen, vielleicht maximal 1 Milliarde."

Der Essener Versorger hatte am Morgen angekündigt, dass knapp die Hälfte der Gesamtinvestitionen von 35 Milliarden Euro in die USA fliessen werde und dass der Versorger dort künftig auch Gaskraftwerke für Spitzenlasten bauen wolle.

RWE habe viele Erneuerbaren-Standorte, wo auch eine Gasleitung vorhanden sei, so Krebber. Dort gehe es darum, den Abnehmern künftig auch eine Grundlast anbieten zu können, für die Zeiten, wo kein Grünstrom verfügbar sei und auch Batterien nicht reichten.

"Die Stromnachfrage springt so dramatisch an in den USA, dass alles, was an Erzeugungskapazität gebaut werden kann, gebaut werden muss", sagte Krebber. Die Tech-Firmen blieben dabei, dass sie für die Versorgung von Rechenzentren und Hyperscalern auf die von US-Präsident Trump geschmähten Erneuerbare setzten.

"Aber am Ende brauchen sie doch die letzten Gas-Peaker für die paar Stundentage, wo auch eine Kombination von Erneuerbaren mit Batterien nicht reicht", so Krebber. Das werde aber Zeit brauchen: "Wir fangen da erst mal ganz in aller Ruhe an und wollen unser Portfolio erweitern."

Die RWE-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 4,07 Prozent auf 55,72 Euro.

DOW JONES / AWP

Weitere Links:

Deutsche Bank AG: RWE-Aktie erhält Buy

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

Nachrichten zu RWE AG (spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu RWE AG (spons. ADRs)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ Safran SA

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

14:50 Erdgas im Spannungsfeld: Geopolitische Krisen und Chancen für Anleger
14:49 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf ABB Ltd, Holcim Ltd, Schneider Electric SE
09:53 UBS Logo UBS KeyInvest: US-Aktienmarkt – Die Richtung stimmt/thyssenkrupp – Stahlharte Entscheidungen
09:29 SG-Marktüberblick: 12.03.2026
08:45 SMI-Korrektur noch nicht beendet
11.03.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch
06.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’398.42 19.94 BODSBU
Short 13’685.16 13.64 SHRB5U
Short 14’148.00 8.94 BY8SXU
SMI-Kurs: 12’838.07 12.03.2026 16:46:43
Long 12’275.23 19.34 S6EBMU
Long 12’012.99 13.93 SRQB1U
Long 11’484.29 8.94 SRNB8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Q4 2025: Diese Aktien kaufte und verkaufte Stanley Druckenmiller
Eskalation im Nahen Osten: SMI und DAX schliessen tiefrot -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Rheinmetall-Aktie steigt: Kauf der Lürssen-Marinetochter abgeschlossen - auch TKMS, HENSOLDT und RENK im Blick
Barclays Capital gibt Rheinmetall-Aktie Overweight
Ausblick: Schaeffler legt Quartalsergebnis vor
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Donnerstagvormittag
Beiersdorf-Aktie fällt zweistellig: Konzern plant Aktienrückkauf - Kaum Wachstum 2026
Iran-Krieg sorgt für hohe Nervosität am Aktienmarkt - Gold gesucht
Ausblick: Plug Power öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Top-Rankings

KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 10: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 10: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.