Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’583 0.3%  SPI 20’528 0.1%  Dow 53’948 -0.2%  DAX 26’332 0.1%  Euro 0.9351 0.2%  EStoxx50 6’539 0.2%  Gold 4’331 -0.3%  Bitcoin 52’426 0.1%  Dollar 0.8095 0.3%  Öl 85.4 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Amrize143013422Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Analyst: Darum könnte SpaceX bald zur Gefahr für CoreWeave und Nebius werden
Amazon-Aktie gewinnt: AWS kooperiert mit Novo Nordisk bei Arzneiforschung
GameStop könnte Berichten zufolge milliardenschwere Offerte für eBay zurückziehen - Aktien uneins
Micron-Aktie im Fokus: Wie Amazons Milliarden-Offensive dem Speicherchip-Hersteller Rückenwind geben könnte
Berkshire Hathaway mit starkem Quartal unter Greg Abel - Aktie gefragt
Suche...
ETF Sparplan

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Techunternehmen im Blick 10.08.2026 14:44:45

Geheimfavorit im KI-Rennen: Warum diese Aktie NVIDIA und Micron überflügeln könnte

Geheimfavorit im KI-Rennen: Warum diese Aktie NVIDIA und Micron überflügeln könnte

Ein Experte sieht langfristig beim Thema künstliche Intelligenz bessere Chancen für einen Internetkonzern als für NVIDIA oder Micron.

NVIDIA
179.94 CHF -0.68%
Kaufen Verkaufen
  • Ein Motley-Fool-Analyst sieht in Alphabet den KI-Langfristsieger
  • Google Cloud wuchs im zweiten Quartal 2026 um 82 Prozent
  • Alphabet hob sein Investitionsziel 2026 auf bis zu 205 Milliarden US-Dollar an

Alphabet könnte sich langfristig als eigentlicher Gewinner des KI-Wettlaufs durchsetzen, nicht NVIDIA oder Micron Technology: Das ist die These eines Analysten des US-Anlegerportals Motley Fool.

Die Kehrseite der Nachfrage bei NVIDIA und Micron

Motley-Fool-Kolumnist Keithen Drury macht die Antwort davon abhängig, ob der KI-Wettlauf an reiner Kursperformance oder an nachhaltiger, langfristiger Stärke gemessen wird. Bei NVIDIA sieht er das Risiko, dass die aktuell extreme Nachfrage nach Grafikprozessoren mit der Zeit nachlässt, während neue Rechenzentren das Tempo des laufenden Ausbaus nicht dauerhaft mithalten können, was Preise und Margen unter Druck bringen könnte. Bei Micron Technology ortet er ein ähnliches Muster: Der Speicherchiphersteller profitiert aktuell von knappen Kapazitäten und hohen Preisen, baut aber wie seine Konkurrenten neue Fertigungskapazitäten auf, was seiner Einschätzung nach mittelfristig wieder auf die Preise drücken könnte.

Zwei Wachstumsmotoren: Google Cloud und eigene KI-Chips

Alphabet setzt laut Drury auf zwei Wetten zugleich: eigene Sprachmodelle, die seiner Einschätzung nach noch defizitär arbeiten, aber langfristig zu einem eigenen Geschäftsfeld heranwachsen könnten, und Google Cloud als Vermieter von Rechenleistung an KI-Kunden, darunter auch der eigene Konkurrent Anthropic.

Die jüngst veröffentlichten Zahlen aus dem zweiten Quartal 2026 untermauern das Argument: Google Cloud wuchs um 82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf rund 24,8 Milliarden US-Dollar, die operative Marge der Cloud-Sparte kletterte von 20,7 auf 35,6 Prozent. Der Auftragsbestand stieg um mehr als 50 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorquartal auf 514 Milliarden US-Dollar. Um die Nachfrage zu bedienen, hob Alphabet am selben Tag seine Investitionsplanung für 2026 von zuvor 180 bis 190 Milliarden auf 195 bis 205 Milliarden US-Dollar an.

Ein Teil dieser Wachstumsstory ist Alphabets eigene Chip-Sparte. Im Ergebnis-Call zum ersten Quartal 2026 kündigte Alphabet-Chef Sundar Pichai an, die selbst entwickelten Tensor Processing Units, kurz TPU, künftig auch direkt an ausgewählte externe Kunden für deren eigene Rechenzentren zu verkaufen, statt sie nur über Google Cloud bereitzustellen. Bereits im Juni vergangenen Jahres hatte Morgan Stanley in einer von CNBC zitierten Studie betont, wachsende Vertrautheit von Entwicklern mit TPUs könne zu einem bedeutenden Wachstumstreiber für Google Cloud werden.

Analysten für die Alphabet-Aktie nach den Zahlen optimistisch

Nach der Vorlage der Quartalszahlen senkte JPMorgan-Analyst Doug Anmuth sein Kursziel für die Alphabet-A-Aktie von 460 auf 420 US-Dollar, beliess die Einstufung aber auf "Overweight". Er begründete das mit dem anhaltenden Angebotsmangel bei Rechenzentrumskapazitäten, wegen dem Google verstärkt auf Kapazitäten von Drittanbietern zurückgreifen müsse, was kurzfristig auf die Margen drücke. Die Royal Bank of Canada bestätigte unterdessen die Einstufung "Outperform" mit einem Kursziel von 425 US-Dollar, Jefferies Financial Group beliess sein Ziel bei 445 US-Dollar. Zurückhaltender äusserte sich UBS-Analyst Stephen Ju: Er senkte sein Kursziel von 400 auf 379 US-Dollar und beliess die Einstufung auf "Neutral", weil steigende Kapitalintensität und höhere Personalkosten die Kosten für 2027 und 2028 stärker treiben dürften als den Umsatz. Das durchschnittliche Kursziel mehrerer Analysten für die Alphabet-A-Aktie liegt aktuell bei rund 421 US-Dollar. Für die C-Aktie rufen Experten ein Kursziel von 430,70 US-Dollar auf, woraus sich ein sattes Aufwärtspotenzial zum aktuell vorbörslichen Kurs von 356,15 US-Dollar an der NASDAQ ergibt.

Gegenwind für die These: NVIDIA und Micron haben weiter Fürsprecher

Bei Micron sieht unterdessen das unabhängige Analysehaus Trivariate Research die Sache anders als der Motley Fool-Experte, die Analysten bezeichneten Micron als "die wichtigste Aktie am Markt", weil sie als Frühindikator für den gesamten KI-Infrastrukturboom tauge. Morgan Stanley-Analyst Joseph Moore erwartet laut eigenen Channel-Checks von Ende Juli 2026 sogar weitere Preissteigerungen bei Speicherchips bis zum dritten Quartal 2026. Auch bei NVIDIA bleibt die Wall Street mehrheitlich zuversichtlich: Die Bank of America bekräftigte ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 350 US-Dollar und verwies auf eine im Zehnjahresvergleich günstige Bewertung bei unverändert hoher KI-Nachfrage.

Zu bedenken ist ausserdem: Sowohl JPMorgan als auch UBS verweisen unabhängig voneinander auf steigenden Margendruck durch Alphabets hohe Vorabinvestitionen, deren Rendite sich erst über mehrere Jahre zeigen wird. Ob die Google-Mutter also NVIDIA und Micron tatsächlich überholen wird, bleibt abzuwarten.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Anzeige: Alphabet im Blick? Bei finanzen.net zero handeln Sie ab 0 Euro Ordergebühr.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.0999 18.12.2026 152901548
Long 12.072 19.03.2027 155495025
Long 181.0797 18.09.2026 156740745
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.832 11.47 159437150
Long 10.9745 5.70 158786661
Long 14.4838 3.50 158841490
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9646 11.23 155882012
Short 12.0698 5.05 156742309
Short 24.1396 1.08 157049099
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -16.52 116116852
Long 10 -10.00 153821610
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

GEA-Aktie stärker: Deutliches Gewinnplus im 2. Quartal

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

12:55 UBS Logo UBS KeyInvest: Die Hausse erhält neue Nahrung
10:16 Marktüberblick: Softwareaktien und Technologiewerte gesucht
09:28 Logo WHS Inflations-Schock oder neue Rallye? Die entscheidende Börsenwoche
09:27 Europas strategische Autonomie
08:55 Kein Sommerloch in Sicht
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Broadcom, Qualcomm
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
06.08.26 Julius Bär: 16.22% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (54.25%) auf Amrize Ltd, Accelleron Industries Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’167.61 19.79 SKUBAU
Short 15’478.65 13.85 SQZB4U
Short 16’045.60 8.98 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’583.47 10.08.2026 15:32:35
Long 13’974.24 19.39 S7BGFU
Long 13’661.19 13.85 SGBNXU
Long 13’092.41 8.98 SXBT2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
MÄRKTE USA/Etwas fester - Schwache Payrolls lindern Zinssorgen
Trump gegen Big Oil: ExxonMobil und Chevron sollen Gewinne zurückgeben
Micron-Aktie im Fokus: Wie Amazons Milliarden-Offensive dem Speicherchip-Hersteller Rückenwind geben könnte
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Deutsche Telekom-Aktie deutlich höher: Konzern greift nach operativem Gewinnplus tief in die Kasse - Milliarden für eigene Aktien
Apple Aktie News: Apple am Freitagabend kaum bewegt
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
AUTO1 übertrifft mit Quartalszahlen die Markterwartungen - AUTO1-Aktie dennoch deutlich tiefer

Top-Rankings

Maksim Kabakou / Shutterstock.com
https://images.finanzen.net/mediacenter/unsortiert/smi-EDDY-79x79-maksim-kabakou-shutterstock.jpg
Bildquelle: /nachrichten/aktien/kw-32-das-waren-die-tops-und-flops-der-smi-aktien-in-der-vergangenen-woche-1036404844
Maksim Kabakou / Shutterstock.com
https://images.finanzen.net/mediacenter/unsortiert/dax-EDDY-79x79-maksim-kabakou-shutterstock.jpg
Bildquelle: /nachrichten/aktien/kw-32-das-waren-die-gewinner-und-verlierer-im-dax-1036404845
Wit Olszewski / Shutterstock.com
https://images.finanzen.net/mediacenter/unsortiert/krypto-wit-olszewski-79-7451.jpg
Bildquelle: /nachrichten/devisen/die-performance-der-kryptowahrungen-in-kw-32-das-hat-sich-bei-bitcoin-ether-&-co-getan-1036404846
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.