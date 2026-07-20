CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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CTS Eventim Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie von CTS Eventim in seine European Midcap Top-Pick-Liste aufgenommen. Die Einstufung wurde auf "Outperform" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. CTS Eventim biete eine attraktive Möglichkeit, von der strukturell robusten Nachfrage im Bereich Live-Entertainment zu profitieren, schrieben die Analysten in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie notiere seit Jahresbeginn 27 Prozent im Minus und sei damit ein attraktives Investment in einem strukturell widerstandsfähigen Marktsegment./edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:48 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
94.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
57.05 €
|
Abst. Kursziel*:
64.77%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
57.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63.05%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
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